Экоактивист из Челябинска отмечает на картах в 2ГИС контейнеры для сбора пластика

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-11T14:28:30+03:00

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Электромонтажник Александр Ошкуков в свои выходные занимается полезным делом. Он находит в челябинских дворах специальные контейнеры для сбора пластика, фотографирует их и высылает фото с адресами в офис компании 2ГИС. Она выпускает электронные справочники с картами городов. Затем сотрудники добавляют места с контейнерами на карту. Причем, парню за это не доплачивают. Делает он это бесплатно.

— Я живу в Ленинском районе. Но часто бываю в центре. Куплю бутылку воды, выпью, а куда девать бутылку? Теперь могу открыть 2ГИС, найти ближайший контейнер для сдачи пластика и выбросить бутылку туда, — рассказал Александр корреспонденту издания Hornews.com.

Александр сам предложил компании отметить эко-контейнеры. В Челябинске около 500 таких баков. Но они хаотично разбросаны по городу. Экоактивист отметил на карте Челябинска и Копейска уже 294 контейнера. Найти их легко — достаточно ввести в поисковую строку сервиса «контейнер для пластика».

Кстати, в баки можно бросать не только пластиковые бутылки, но и картон, алюминий. Потом все эти отходы переработают.

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ИСТОЧНИК KP.RU