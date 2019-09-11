Подписчики «Комсомолки» в Челябинске получат призы

СЕГОДНЯ 16:10 2019-09-11T16:10:06+03:00

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Газета по-прежнему востребована у россиян. В отличии от сайта, она всегда под рукой, не «зависает», ее не нужно перегружать, приятно взять в руки и можно прочитать в любой момент. А если статья понравилась, ее можно отложить и вернутся к ней в любое время, не утруждая себя поисками в Интернете.

«Комсомольская правда» по-прежнему лидер среди ежедневных газет страны. Ее любят, ей доверяют. Поэтому в киосках и в супермаркетах она долго не залеживается. Так что лучше подписаться, чтобы быть уверенными в том, что не останешься без свежего номера.

В четверг, 12 сентября, в Челябинске в отделении №14 Почты России пройдет День подписки! Приходите, по адресу Комсомольский проспект, 61, подписывайтесь на «Комсомолку» и получайте подарки от наших партнеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU