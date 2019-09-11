2019-09-11T16:10:06+03:00
Общество

Подписчики «Комсомолки» в Челябинске получат призы

Если придут 12 сентября на День подписчика (адрес)
Андрей СОКОЛОВ
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Газета по-прежнему востребована у россиян. В отличии от сайта, она всегда под рукой, не «зависает», ее не нужно перегружать, приятно взять в руки и можно прочитать в любой момент. А если статья понравилась, ее можно отложить и вернутся к ней в любое время, не утруждая себя поисками в Интернете.

«Комсомольская правда» по-прежнему лидер среди ежедневных газет страны. Ее любят, ей доверяют. Поэтому в киосках и в супермаркетах она долго не залеживается. Так что лучше подписаться, чтобы быть уверенными в том, что не останешься без свежего номера.

В четверг, 12 сентября, в Челябинске в отделении №14 Почты России пройдет День подписки! Приходите, по адресу Комсомольский проспект, 61, подписывайтесь на «Комсомолку» и получайте подарки от наших партнеров.

Акция продлится с 9 до 12 часов. Не упустите свой шанс!

ИСТОЧНИК KP.RU

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