2019-09-11T16:17:17+03:00
Общество

Мать пропавшего в Челябинске чемпиона России по сноуборду вспомнила о последнем разговоре с сыном

Журналисту КП-Челябинск она поведала его слова
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Челябинске пропал чемпион России по сноуборду 26-летний Андрей Палькин из Златоуста. С 4 сентября он не выходит на связь с родными и одноклассниками.

Корреспондент КП-Челябинск пообщался с его матерью.

— Последний раз я разговаривала с Андреем в начале семи вечера 4 сентября. Он сказал коротко, что у него все хорошо. Поговорили две минуты, и он перебил, мол, не могу говорить, мама, по другой линии звонят, — и разговор оборвался, — вспоминает женщина.

Мама пыталась дозвониться еще раз в этот вечер и на следующий день. Но безрезультатно.

У Андрея мобильник с двумя СИМ-картами разных операторов. Оба номера с тех пор молчат.

Через три дня, 10 сентября, мама написала заявление в полицию о пропаже сына. Она также рассказала, что созванивалась с одноклассником Андрея — Алексеем Пырьевым. Он сказал, что его все же видели в городе после 4 сентября.

Корреспондент КП-Челябинск попыталась дозвониться до Алексея. Телефон отключен.

Если вам что-то известно о местонахождении чемпиона, КП-Челябинск просит позвонить по телефону: 8-90-68-68-68-34.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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