Мать пропавшего в Челябинске чемпиона России по сноуборду вспомнила о последнем разговоре с сыном
В Челябинске пропал чемпион России по сноуборду 26-летний Андрей Палькин из Златоуста. С 4 сентября он не выходит на связь с родными и одноклассниками.
Корреспондент КП-Челябинск пообщался с его матерью.
— Последний раз я разговаривала с Андреем в начале семи вечера 4 сентября. Он сказал коротко, что у него все хорошо. Поговорили две минуты, и он перебил, мол, не могу говорить, мама, по другой линии звонят, — и разговор оборвался, — вспоминает женщина.
Мама пыталась дозвониться еще раз в этот вечер и на следующий день. Но безрезультатно.
У Андрея мобильник с двумя СИМ-картами разных операторов. Оба номера с тех пор молчат.
Через три дня, 10 сентября, мама написала заявление в полицию о пропаже сына. Она также рассказала, что созванивалась с одноклассником Андрея — Алексеем Пырьевым. Он сказал, что его все же видели в городе после 4 сентября.
Корреспондент КП-Челябинск попыталась дозвониться до Алексея. Телефон отключен.
Если вам что-то известно о местонахождении чемпиона, КП-Челябинск просит позвонить по телефону: 8-90-68-68-68-34.
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ИСТОЧНИК KP.RU