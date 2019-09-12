Жительница Челябинской области превращает золото в камни

СЕГОДНЯ 05:24 2019-09-12T05:25:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта мошенница орудует на улицах города Копейска Челябинской области. Женщина лет 30 — 40 на вид, славянской внешности.

— Сначала спрашивает, как найти улицу, а после сразу же начинает тебе гадать и говорить всякое. Типа порча и тому подобное. В данный момент я в ссоре с близким мне человеком, и она прямо точь в точь все рассказала про мою ситуацию. Заговорила мой крестик золотой. Завернула его в платок и положила мне в карман, сказала два часа не доставать. В итоге через два часов достаю а там камень маленький, — рассказала жительница Копейска в группе «ВКонтакте».

Не одну ее обманули таким же образом. В комментариях к посту откликнулись и другие жертвы. Они считают, что такие мошенницы владеют гипнозом. А, быть может, они просто хорошие психологи. Ведь почти у каждого человека есть проблемы с кем-то из окружения, и с помощью общих фраз можно создать иллюзию понимания ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU