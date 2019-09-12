2019-09-12T05:25:03+03:00
Общество

Жительница Челябинской области превращает золото в камни

Ее жертвы считают, что она владеет гипнозом
Ирина КАРЕЛИНА
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Жительница Челябинской области превращает золото в каменьЖительница Челябинской области превращает золото в каменьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Эта мошенница орудует на улицах города Копейска Челябинской области. Женщина лет 30 — 40 на вид, славянской внешности.

— Сначала спрашивает, как найти улицу, а после сразу же начинает тебе гадать и говорить всякое. Типа порча и тому подобное. В данный момент я в ссоре с близким мне человеком, и она прямо точь в точь все рассказала про мою ситуацию. Заговорила мой крестик золотой. Завернула его в платок и положила мне в карман, сказала два часа не доставать. В итоге через два часов достаю а там камень маленький, — рассказала жительница Копейска в группе «ВКонтакте».

Не одну ее обманули таким же образом. В комментариях к посту откликнулись и другие жертвы. Они считают, что такие мошенницы владеют гипнозом. А, быть может, они просто хорошие психологи. Ведь почти у каждого человека есть проблемы с кем-то из окружения, и с помощью общих фраз можно создать иллюзию понимания ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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