В Челябинске многодетные семьи земельным участкам предпочитают деньги

СЕГОДНЯ 12:01 2019-09-12T12:01:33+03:00

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На областном совещании, состоявшемся под председательством главы региона и.о. министра социальных отношений Татьяна Никитина сообщила о том, как поддерживаются на Южном Урале многодетные семьи. Одна из мер — предоставление бесплатного земельного участка. Или денег взамен его. Размер социальной выплаты на покупку жилья многодетным вместо земли составляет 251499 руб.

В этом году на эту меру поддержки в областном бюджете предусмотрено более 80 млн руб. 226 многодетных семей решили взять деньги.

Сейчас в очереди на получение участков стоит более четырех тыс семей. Алексей Текслер поручил первому заму губернатора Ирине Гехт подготовить до конца месяца предложения о том, как и в какие сроки можно решить проблему очередности.

Напомним, что и участки, и выплата положены семьям, в т.ч. неполным, в которых воспитываются трое и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), детей старше 18 лет, обучающихся на дневной форме, но не более чем до достижения возраста 23 лет.

Один из критериев получения выплаты или земли — постоянное проживание в Челябинской области не менее пяти лет и признание семьи нуждающейся в жилье.

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ИСТОЧНИК KP.RU