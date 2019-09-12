Теперь на Ленина: в Челябинске продолжают снимать хороший асфальт

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-12T12:54:46+03:00

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Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию видео, на котором дорожные службы снимают асфальт на повороте с проспекта Ленина на улицу Российскую.

— Ремонт тут делали прошлым летом! Зачем его опять трогать? — задают вопрос горожане.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Люди предполагают, что и тут асфальт оказался бракованным, ведь на этой неделе уже начали ставить заплаты на свежее полотно на улицах Елькина и Дзержинского.

Однако в мэрии города нас успокоили: это плановые подготовительные работы, которые необходимы для укладки асфальта по улице Российской. Ее реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— В этом году улица Российская будет отремонтирована полностью. Со стороны ЧЭГРЭС уже уложен свежий асфальт. А в районе перекрестка с проспектом Ленина пока ведутся фрезеровочные работы — снимается старый слой. При этом на самих отворотах снимают небольшие участки хорошего асфальта, который укладывали при ремонте Ленина. Это необходимо по технологии, чтобы сделать надежный и ровный стык покрытия двух улиц, — объясняют специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/731663" frameborder="0"></iframe> В Челябинске продолжают снимать хороший асфальт.Жанна Чубенко

ИСТОЧНИК KP.RU