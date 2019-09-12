Теперь на Ленина: в Челябинске продолжают снимать хороший асфальт
Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию видео, на котором дорожные службы снимают асфальт на повороте с проспекта Ленина на улицу Российскую.
— Ремонт тут делали прошлым летом! Зачем его опять трогать? — задают вопрос горожане.
Фото: читатель КП-Челябинск.
Люди предполагают, что и тут асфальт оказался бракованным, ведь на этой неделе уже начали ставить заплаты на свежее полотно на улицах Елькина и Дзержинского.
Однако в мэрии города нас успокоили: это плановые подготовительные работы, которые необходимы для укладки асфальта по улице Российской. Ее реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
— В этом году улица Российская будет отремонтирована полностью. Со стороны ЧЭГРЭС уже уложен свежий асфальт. А в районе перекрестка с проспектом Ленина пока ведутся фрезеровочные работы — снимается старый слой. При этом на самих отворотах снимают небольшие участки хорошего асфальта, который укладывали при ремонте Ленина. Это необходимо по технологии, чтобы сделать надежный и ровный стык покрытия двух улиц, — объясняют специалисты.
В Челябинске продолжают снимать хороший асфальт.Жанна Чубенко
ИСТОЧНИК KP.RU