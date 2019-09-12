2019-09-12T12:54:46+03:00
Общество

Теперь на Ленина: в Челябинске продолжают снимать хороший асфальт

Это подготовка к ремонту улицы Российской
Лидия ПЕСКОВА
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Перекресток Ленина и Российской. Фото: читатель КП-Челябинск.Перекресток Ленина и Российской. Фото: читатель КП-Челябинск.
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Читатели КП-Челябинск прислали в редакцию видео, на котором дорожные службы снимают асфальт на повороте с проспекта Ленина на улицу Российскую.

— Ремонт тут делали прошлым летом! Зачем его опять трогать? — задают вопрос горожане.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Фото: читатель КП-Челябинск.

Люди предполагают, что и тут асфальт оказался бракованным, ведь на этой неделе уже начали ставить заплаты на свежее полотно на улицах Елькина и Дзержинского.

Однако в мэрии города нас успокоили: это плановые подготовительные работы, которые необходимы для укладки асфальта по улице Российской. Ее реконструкция ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— В этом году улица Российская будет отремонтирована полностью. Со стороны ЧЭГРЭС уже уложен свежий асфальт. А в районе перекрестка с проспектом Ленина пока ведутся фрезеровочные работы — снимается старый слой. При этом на самих отворотах снимают небольшие участки хорошего асфальта, который укладывали при ремонте Ленина. Это необходимо по технологии, чтобы сделать надежный и ровный стык покрытия двух улиц, — объясняют специалисты.

В Челябинске продолжают снимать хороший асфальт.Жанна Чубенко

ИСТОЧНИК KP.RU

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