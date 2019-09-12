Жители Челябинской области массово передумали... умирать

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-12T12:54:24+03:00

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В Миассе на городских мусорках и свалках жителям начали регулярно попадаться переломанные гробы. За последнюю неделю они стали частью коммунального пейзажа и продолжают пугать миассцев, сообщает сайт «Курс дела».

Удивленные и возмущенные горожане обсуждают этот факт в социальных сетях. Шокирует количество гробов и почему они возникают в разных районах города — от Ильменской до Динамо. Гроб на Ильменской валяется возле контейнеров уже шестой день, сообщают подписчики паблика «Инцидент Миасс».

Однако большинство комментариев к фотографиям выброшенных гробов в социальных сетях все же полны иронии. Участники паблика соревнуются в остроумии: «Передумал», «В связи с повышением пенсионного возраста, решили пока не умирать», «С нынешними ценами на ритуалку вообще вечно жить придется!» Нельзя не заметить, что комментарии отражают социальную проблематику того, что волнует людей, как говорится, не в бровь, а в глаз.

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ИСТОЧНИК KP.RU