На авиашоу «Стрижей» в Челябинске отвезут дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 13:22 2019-09-12T13:22:08+03:00

"Стрижи" уже в Челябинске. Фото: Вячеслав Шишкоедов ("Южноуральская панорама").

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В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в честь дня рождения Челябинска состоится авиапраздник. Небо над городом «разрежут» семь самолетов группы «Стрижи», блеснув фигурами высшего пилотажа.

Погода ожидается отличной: +21 градус днем, переменная облачность и слабый ветер.

Будет интересно и на земле. В 11.00 на территории аэродрома откроется экспозиция самолетов — ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолета Ми-8мт. Эффектные фото можно будет сделать на фоне специальной спасательной и противопожарной техник и автомобилей наземного обслуживания самолетов.

Для удобства челябинцев в Шагол пойдут дополнительные автобусы.

С Северо-Запада можно будет добраться от гостиницы «Виктория»:

Отправление с Северо-Запада. Фото: pravmin74.ru

Из Ленинского района — от кинотеатра «Аврора»:

Отправление из Ленинского района. Фото: pravmin74.ru

Из центра — с остановки «Площадь Революции»:

Остановка "Площадь Революции" - точка отправления из центра Челябинска. Фото: pravmin74.ru

В Металлургическом районе — от ДК Строителей:

Точка отправления из Металлургического района. Фото: pravmin74.ru

Внимание! На лобовом стекле автобусов будет специальная табличка.

Время движения: 9.30 — 17.00. Интервал - 15-20 мин.

Стоимость проезда — 23 руб. Оплатить проезд можно транспортной картой.

Для гостей на личных авто будут парковочные места.

Внимание! Въезд — с ул. Индивидуальная, съезд направо за АЗС «Газпромнефть» с помощью регулировщиков.

Выезд — через СНТ «Уралец» на Свердловский тракт.

Выезд через ул. Индивидуальная будет запрещен.

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ИСТОЧНИК KP.RU