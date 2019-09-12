На авиашоу «Стрижей» в Челябинске отвезут дополнительные автобусы
В субботу, 14 сентября, на аэродроме Шагол в честь дня рождения Челябинска состоится авиапраздник. Небо над городом «разрежут» семь самолетов группы «Стрижи», блеснув фигурами высшего пилотажа.
Погода ожидается отличной: +21 градус днем, переменная облачность и слабый ветер.
Будет интересно и на земле. В 11.00 на территории аэродрома откроется экспозиция самолетов — ТУ-134ш, ТУ-134у-бл, Ан-26ш, Су-24м, СУ-24мр, вертолета Ми-8мт. Эффектные фото можно будет сделать на фоне специальной спасательной и противопожарной техник и автомобилей наземного обслуживания самолетов.
Для удобства челябинцев в Шагол пойдут дополнительные автобусы.
С Северо-Запада можно будет добраться от гостиницы «Виктория»:
Отправление с Северо-Запада. Фото: pravmin74.ru
Из Ленинского района — от кинотеатра «Аврора»:
Отправление из Ленинского района. Фото: pravmin74.ru
Из центра — с остановки «Площадь Революции»:
Остановка "Площадь Революции" - точка отправления из центра Челябинска. Фото: pravmin74.ru
В Металлургическом районе — от ДК Строителей:
Точка отправления из Металлургического района. Фото: pravmin74.ru
Внимание! На лобовом стекле автобусов будет специальная табличка.
Время движения: 9.30 — 17.00. Интервал - 15-20 мин.
Стоимость проезда — 23 руб. Оплатить проезд можно транспортной картой.
Для гостей на личных авто будут парковочные места.
Внимание! Въезд — с ул. Индивидуальная, съезд направо за АЗС «Газпромнефть» с помощью регулировщиков.
Выезд — через СНТ «Уралец» на Свердловский тракт.
Выезд через ул. Индивидуальная будет запрещен.
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