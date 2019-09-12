«Он мог сложиться, как фантик»: у челябинки произошло ЧП с парашютом перед чемпионатом России

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-12T18:05:38+03:00

За секунду она вспомнила все инструкции из учебников

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Челябинка Наталья Белоусова по образованию психолог. Сегодня она работает в Москве в крупной торговой сети. Все свободное время она посвящает парашютному спорту, которым она увлеклась в 2011 году. За спиной у Натальи — более девятисот прыжков.

Незадолго до чемпионата России на тренировке произошло ЧП — не раскрылся парашют.

— Точнее он раскрылся, но с нештатной ситуацией. Случился перехлест строп, когда одна из них прошла посредине парашюта. Он мог в любой момент сложиться, как фантик. Я вспомнила все инструкции. Не было никакой паники, в голове — четкая картинка, как из учебника. Это заняло ровно две секунды. Я отцепила парашют и раскрыла запасной. Наконец-то я увидела, какой он у меня красивый!

Наталья отмечает, что перед следующим прыжком было немного страшно. Для успокоения проверила снаряжение на 10 раз. Несмотря на это, челябинка смогла продолжить тренировки и завоевать свою первую медаль чемпионата России. Она отмечает: прыжки с парашютом — это самый безопасный экстремальный спорт.

Что общего между парашютным спортом и фигурным катанием? Как оцениваются выступления, если судьи находятся на земле? Ответы на вопросы и захватывающие дух видео — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU