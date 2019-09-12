Путевка в Европу в подарок к шубе: из Челябинска запустили необычные шопинг-туры
В Челябинск вернулось явление, которое ненадолго уходило в тень ввиду кризиса. Из южноуральской столицы снова начали возить в шопинг-туры за границу. Правда вылет из Москвы, но саму поездку готовы продать местные туркомпании. Об этом пишет информационный сайт «Медиазавод».
— Шуб-туры раньше были регулярной программой, и многие по ней ездили в Грецию. Их шубы по качеству не сравнить с китайскими. Туристов возят прямо по фабрикам, а их около 80, и редко бывает, чтобы ничего не понравилось.Три года назад программу закрыли, потому что ударил кризис. Но сейчас люди снова начинают интересоваться турами, — рассказала порталу менеджер по туризму Елена Омигова.
Интересно, что отправляясь в шопинг-тур за шубой, турист берет на себя обязательство потратить не меньше 1 200 евро на обновку. Тогда питание, отель и экскурсии в Греции обойдутся в один евро. В противном случае предусмотрен «штраф». Так фабрики, которые участвуют в организации туров, пытаются обезопасить себя от напрасных расходов на туристов.
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ИСТОЧНИК KP.RU