В Челябинске водителей просят не портить новый асфальт у Шершней

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-12T15:47:18+03:00

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Погода стоит хорошая, и дорожники торопятся сделать максимум. В пресс-службе регионального министерства дорожного строительства корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что на участке дороги Шершни — поселок Западный 13, 14 и 15 сентября уложат новое дорожное покрытие. Работы идут по федеральному нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

— Обращаемся к водителям с просьбой соблюдать схему организации дорожного движения для предотвращения повреждения свежеуложенного покрытия. Мы понимаем, что движение на этой дороге интенсивное, но выезд транспорта на не остывший полностью асфальт приводит к образованию колеи, — объясняют в министерстве.

Перекрываться полностью движение на время укладки асфальта не будет, дорожники займут одну полосу проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU