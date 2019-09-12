За шопинг по чужой банковской карте пенсионеру из Кургана грозит шесть лет колонии

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-12T16:45:21+03:00

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В полицию Кургана 34-летний горожанин обратился с заявлением о краже денег с его банковской карты. Мужчина заявил, что потерял кошелек. А позже на мобильник пришло сообщение о снятии со счета более трех тысяч рублей. Скорее всего, деньги снимали частями, до тысячи рублей за один раз. Тогда не требуется пин-кода карты.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области, кошелек на улице нашли два 62-летних мужчины. Один из пенсионеров забрал банковскую карту и расплатился ею в продуктовом магазине. Силовики запросили у банка информацию, в каком супермаркете и в какой час совершались покупки. А уж там по видеокамерам вычислили «шопоголика». Подозреваемый задержан. Сейчас он под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет.

В полиции напоминают: если вы нашли чужое имущество, обратитесь в органы внутренних дел или самостоятельно верните находку владельцу. Иначе уголовного преследования не миновать.

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ИСТОЧНИК KP.RU