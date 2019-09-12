В Магнитогорске водителю маршрутки грозят три года за пассажирку, выпавшую из салона
Инцидент произошел минувшей зимой. Водитель Citroen отъехал от остановки с открытой дверью. Одна из пассажирок не смогла устоять на ногах и выпала из салона на проезжую часть.
Женщина получила тяжелые травмы, а в таких случаях на водителей автоматически заводят уголовное дело. Теперь невнимательному маршрутчику грозят три года ограничения свободы.
Похожая история в марте этого года случилась на улице Молодогвардейцев в Челябинске. Шестилетняя девочка выпала на проезжую часть через заднюю дверь микроавтобуса Fiat Ducato. Правда, эта история завершилась относительно благополучно. После осмотра медики отпустили девочку лечиться домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU