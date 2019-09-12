«Трактор» вылетит на матч КХЛ на сутки позже

СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-12T19:56:58+03:00

Китай не дал разрешение на посадку в аэропорте Шэньчжэня, где должна состояться игра

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Команда хоккейного клуба «Трактор» не смогла вылететь в Китай на матч КХЛ в четверг, 12 сентября, как было запланировано ранее. Аэропорт Шэньчжэня не дал разрешение на посадку арендованного борта из-за предосторожностей, связанных с подготовкой к празднику Середины осени.

— Из Владивостока мы вылетим на день позже, — успокоил болельщиков генеральный директор команды Борис Видгоф. -»Трактор» готов дать бой «Куньлуню». Была проблема с разрешением на посадку, из-за этого вылет задерживается.

Как сообщает паблик «Настоящий Хоккей | КХЛ | НХЛ», челябинский клуб арендовал для поездки борт компании «ИрАэро». Авиаперевозчик имеет право выполнять чартеры в Китай. Однако за время работы несколько раз нарушал китайское законодательство, из-за чего ему запрещено получать разрешение на новые направления. Самолет с «Трактором» развернули в воздухе над Хабаровском, и он вернулся во Владивосток. У «ИрАэро» есть разрешение на полет в Гуанчжоу, который находится в 180 километрах от Шэньчжэня. Клуб вылетит в Гуанчжоу в пятницу, 13 сентября.

Встреча с «Куньлунем» запланирована на 14 сентября в китайском Шэньчжэне. Игра начнется в 10.00 по московскому времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU