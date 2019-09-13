2019-09-13T08:00:59+03:00
Общество

В Челябинске всех желающих бесплатно обучат приемам первой помощи

Неравнодушных горожан приглашаю в публичную библиотеку на встречу с медиками
Ольга АНТОНОВА
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Грамотно оказанная первая помощь сохраняет человеку жизнь. Фото: Архив "КП".Грамотно оказанная первая помощь сохраняет человеку жизнь. Фото: Архив "КП".
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Вторая суббота сентября — международный День оказания первой медицинской помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения, из-за несчастных случаев 20 из 100 погибших в мирное время могли быть спасены, если бы первая помощь им была оказана своевременно. Важно помогать быстро, не паниковать, не навредить себе и пострадавшему, использовать подручные средства.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе областного минздрава, в субботу, 14 сентября, в Челябинске пройдет бесплатный мастер-класс, на котором всех желающих научат проводить сердечно-легочную реанимацию, объяснят, как обрабатывать и перевязывать раны. Расскажут, что делать при ожогах.

Специалисты Областного центра медицинской профилактики научат распознавать признаки инфарктов и инсультов, раскроют алгоритм правильного разговора с диспетчерами «скорой помощи». Новые знания участники мастер-класса отработают на специальных манекенах.

Бесплатный мастер-класс пройдет в Челябинской областной научной публичной библиотеке (пр. Ленина 60, 3 этаж). Предварительная запись не требуется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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