Новая победа: ЮУрГУ впервые вошел в мировой рейтинг вузов Times Higher Education

Южно-Уральский государственный университет впервые вошел в международный рейтинг лучших вузов THE World University Rankings по версии авторитетного рейтингового агентства Times Higher Education. ЮУрГУ занял позицию 1001+. Всего в рейтинге было рассмотрено более 1300 вузов из 92 стран мира.

THE WUR считается одним из наиболее престижных международных рейтингов, наряду с топ-1000 QS и Шанхайским рейтингом (ARWU). Место университета в международном рейтинге THE определяется по 13 ключевым индикаторам расчета по пяти направлениям: «Преподавание» (30%), «Исследования» (30%), «Цитирования» (30%), «Международное взаимодействие» (7,5%) и «Доход от производственной деятельности» (2,5%). Аналитики THE особо подчеркнули успехи ЮУрГУ по показателю «Доход от производственной деятельности», где университет занял 689 место в мире.

«Мы шли к этой амбициозной цели больше трех лет. Теперь мы можем гордиться тем, что наш университет достойно представлен в двух глобальных мировых рейтингах: QS World University Ranking и Times Higher Education World University Ranking-2020. Международная деятельность, научные исследования, публикационная активность позволяют нам занимать все более высокие позиции в мировом образовательном пространстве. Постоянно поднимая планку, мы создаем прогрессивную систему образования, благодаря которой ЮУрГУ успешно конкурирует с ведущими университетами мира. Убежден, что наше сотрудничество с THE будет иметь достойное продолжение и наши позиции в рейтинге будут укрепляться», — подчеркнул ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Эксперты рейтингового агентства изучают библиометрические данные из базы данных научного цитирования Scopus. Академическая репутация выявляется по результатам экспертного опроса, которые охватывают десятки тысяч ученых со всего мира.

«ЮУрГУ — единственный вуз Челябинской области, который впервые вошел в мировой рейтинг вузов THE. Учитывая, что всего в мире насчитывается более 25 000 университетов, вхождение в мировой рейтинг для нас — огромное достижение. Для рассмотрения ЮУрГУ в качестве потенциального участника рейтинга университет проходил строгий отбор на соответствие критериям. Несомненно, это знаковое событие для всего коллектива университета, подтверждение активного развития ЮУрГУ», — говорит проректор по международной деятельности Ольга Ярошенко.

Вхождение ЮУрГУ в рейтинг THE WUR-2020 — свидетельство роста в глобальном научно-образовательном пространстве, что соответствует ключевой задаче Проекта 5-100.