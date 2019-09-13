В Челябинске и Ярославле будут перерабатывать использованные батарейки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-13T10:56:30+03:00

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Челябинский завод по переработке батареек получит конкурента. Уже в сентябре такую же линию по глубокой переработке батареек запускают в Ярославле в «Национальной экологической компании». На сегодня потребности таковы, что даже эти два предприятия смогут переработать лишь четверть этой цифры. Пока же собранные батарейки со всей России стекаются в Челябинск, рассказал информационный ресурс «Медиазавод».

— Линия по переработке батареек в Ярославле мощностью 1000 тонн в год станет вторым в России предприятием, на котором осуществляется глубокая переработка батареек. После запуска, общая мощность по переработке батареек в России составит уже 6 тысяч тонн в год, что позволит утилизировать четверть всех реализуемых в России батареек, — сообщает пресс-служба федерального Минпромторга.

Челябинское предприятие переработало в прошлом году 400 тонн батареек. Рабочие мощности при таком объеме загружены не были.

— Основная задача стоит в том, чтобы батарейки собрать, а не в том, что не хватает мощностей для переработки. Есть несколько предприятий, которые имеют лицензию на утилизацию источников тока, и ярославский завод — только один из них, — объясняют в пресс-службе «Мегаполисресурса».

В конце 2018 года появилась линия по переработке батареек в Новосибирске. Но глубокой переработкой будут заниматься только в Челябинске и Ярославле.

Впрочем, объемы производства не должны упасть, потому что в планах — увеличить количество собранных батареек, поясняют сотрудники «Мегаполисресурса». Этому будут способствовать проведение различных акций, например, установка контейнеров Duracell на оживленных перекрестках, специальных урн для сбора батареек в крупных магазинах продуктов, техники и мебели.

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ИСТОЧНИК KP.RU