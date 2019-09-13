2019-09-13T14:39:39+03:00
Общество

В Челябинске на берегу озера Тургояк идет стройка

Техника роет землю в 20 метрах от воды. Активисты просят власти усилить контроль за работами
Ольга АНТОНОВА
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На берегу реликтового озера работает техника. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.comНа берегу реликтового озера работает техника. Фото: группа "Гражданский патруль" vk.com
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Реликтовое озеро Тургояк, памятник природы Челябинской области, давно страдает от чудовищной антропогенной нагрузки.

На берегах озера строят дачи без очистных сооружений, забивают окрестности базами отдыха. На некоторые нет разрешения.

Асфальтируется подъезд к клубу-отелю «Золотой пляж».

Время от времени вода в Тургояке страдает от слива фекалий и прочей гадости.

Сейчас активисты общественной организации «Гражданский патруль» обеспокоены работой крупной строительной техники в охранной зоне озера.

Экскаватор и трактор роют землю в 20 метрах от воды. Работы идут на территории клуб-отеля «Золотой пляж». Вдоль берега снят плодородный слой почвы.

— В ОГУ «Особо охраняемые природные территории» и министерстве экологии региона нам сообщили, что в курсе ситуации. По их словам, на территории отеля меняют трубы подачи холодной и горячей воды, — говорит глава миасского отделения «Гражданского патруля» Анна Сизова. — Клуб-отель согласовал свои действия, но нас беспокоит качество работ и их влияние на озеро. Потому мы обратились в минэкологии и прокуратуру с просьбой усилить контроль за строительными работами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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