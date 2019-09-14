2019-09-14T10:20:20+03:00
Общество

Праздник демона: Челябинская епархия выступила против Фестиваля красок

Русская Православная Церковь считает, что это мероприятие растлевает молодежь
Андрей СОКОЛОВ
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Праздник красок ХолиПраздник красок ХолиФото: Екатерина РОМАНОВА
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В субботу, 14 сентября, в Копейске проходит Фестиваль красок. Музыка, разноцветные люди, перепачканные в ярких красках… Подобные мероприятия запланированы и в других городах. Однако, мало кто из веселящихся знает историю и смысл этого праздника.

Миссионерский отдел Челябинской епархии выпустил обращение по этому поводу.

— Мы неоднократно указывали, что эти мероприятия, имеющие по существу антихристианскую, демоническую подоплеку, чужды религиозным традициям российского народа. Их проведение духовно растлевает российскую молодежь, — говорится в обращении.

Раньше праздник красок называли Холи. Видимо, учитывая позицию Русской Православной Церкви, организаторы мероприятий в Челябинской области убрали из названия фестиваля имя собственное. Ведь именно так — Холика — звали демоницу из индуистского пантеона, которой посвящен фестиваль. Краски, которыми обсыпаются участники фестиваля, символизируют пепел от костра, на котором, по легенде, была сожжена демоница.

Но, по мнению Челябинской епархии, перемена названия не изменила сущности фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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