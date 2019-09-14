Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла короткую программу, а 14 сентября вышла на лед в произвольной. И так же блестяще выступила!
Ее результат 221, 95. Эти очки позволили российской спортсменке выиграть «золото» четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске.
Один четверной тулуп удался Камиле, но на втором она, к сожалению, упала. К счастью, это не отразилось на ее результате. Ксения Синицына и Виктория Васильева завоевали «серебро» и «бронзу».
Следующий этап пройдет на будущей неделе в Польше, а финальный этап — в декабре в итальянском Турине. Кстати, Камила Валиева уже обеспечила себе участие в финальном турнире, где выступят шесть лучших спортсменок.
Отметим, что на этапе Гран-при в Челябинске российские спортсмены завоевали 11 медалей из 12.
Камила Валиева. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске ISU.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU