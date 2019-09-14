2019-09-14T17:51:19+03:00
Спорт

Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске

Ее результат стал лучшим в этом сезоне. Ксения Синицына и Виктория Васильева завоевали «серебро» и «бронзу».
Алексей МИКУШИН
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Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в ЧелябинскеНесмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в ЧелябинскеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ученица Этери Тутберидзе накануне выиграла короткую программу, а 14 сентября вышла на лед в произвольной. И так же блестяще выступила!

Ее результат 221, 95. Эти очки позволили российской спортсменке выиграть «золото» четвертого этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске.

Один четверной тулуп удался Камиле, но на втором она, к сожалению, упала. К счастью, это не отразилось на ее результате. Ксения Синицына и Виктория Васильева завоевали «серебро» и «бронзу».

Следующий этап пройдет на будущей неделе в Польше, а финальный этап — в декабре в итальянском Турине. Кстати, Камила Валиева уже обеспечила себе участие в финальном турнире, где выступят шесть лучших спортсменок.

Отметим, что на этапе Гран-при в Челябинске российские спортсмены завоевали 11 медалей из 12.

Камила Валиева. Видео произвольной программы на Гран-при 2019 в Челябинске ISU.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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