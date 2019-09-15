2019-09-15T12:48:51+03:00
Происшествия

В Челябинске на Голубом карьере нашли тело 18-летнего парня

Причину его гибели выясняют следователи
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Следователи рассматривают все версии трагедии, в том числе самоубийствоСледователи рассматривают все версии трагедии, в том числе самоубийствоФото: Александр ДЫБИН
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Труп молодого человека обнаружили 14 сентября в районе Голубого карьера случайные прохожие. По словам очевидцев, вызвавших полицию, ничего не указывало на то, что парень стал жертвой преступления.

Следователи уже установили личность погибшего. Это 18-летний студент местного колледжа. Оказалось, что недавно он пережил страшную трагедию. Парень в одночасье стал круглой сиротой, потеряв родителей. Мать и отец ушли из жизни почти одновременно.

Известно, что по факту гибели челябинца организована проверка. Следователи рассматривают все версии, в том числе самоубийство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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