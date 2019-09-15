В Челябинске на Голубом карьере нашли тело 18-летнего парня
Труп молодого человека обнаружили 14 сентября в районе Голубого карьера случайные прохожие. По словам очевидцев, вызвавших полицию, ничего не указывало на то, что парень стал жертвой преступления.
Следователи уже установили личность погибшего. Это 18-летний студент местного колледжа. Оказалось, что недавно он пережил страшную трагедию. Парень в одночасье стал круглой сиротой, потеряв родителей. Мать и отец ушли из жизни почти одновременно.
Известно, что по факту гибели челябинца организована проверка. Следователи рассматривают все версии, в том числе самоубийство.
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ИСТОЧНИК KP.RU