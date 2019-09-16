Хлеб с металлическим штырем купила жительница Магнитогорска
Чего только не находят в продуктах жители Челябинской области!
— Сюрприз в формовом хлебе, — подписала свое фото Татьяна Воронина и выложила его в соцсети.
На снимке — булка, через которую насквозь проходит металлический штырь. Он запечен в тесте. Женщина, не заметив «сюрприз», купила такой хлеб в магазине одной из крупных торговых сетей. Говорит: увидела, только когда уже почти доели.
— Обогащено железом, — иронизируют пользователи соцсети и гадают, как такой штырь мог попасть в булку.
— Это проволока от лотка. Она постоянно ломается, — написал Андрей Макаров.
Хлеб с металлическим штырем купила жительница Магнитогорска. фото Татьяна Воронина, vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU