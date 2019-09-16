СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-16T06:43:17+03:00

Она заметила сюрприз, когда уже почти доела булку

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Чего только не находят в продуктах жители Челябинской области!

— Сюрприз в формовом хлебе, — подписала свое фото Татьяна Воронина и выложила его в соцсети.

На снимке — булка, через которую насквозь проходит металлический штырь. Он запечен в тесте. Женщина, не заметив «сюрприз», купила такой хлеб в магазине одной из крупных торговых сетей. Говорит: увидела, только когда уже почти доели.

— Обогащено железом, — иронизируют пользователи соцсети и гадают, как такой штырь мог попасть в булку.

— Это проволока от лотка. Она постоянно ломается, — написал Андрей Макаров.

Хлеб с металлическим штырем купила жительница Магнитогорска. фото Татьяна Воронина, vk.com/magnitkacity

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ИСТОЧНИК KP.RU