Жителей Челябинска шокировал гроб в маршрутке

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-16T09:19:57+03:00

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В соцсетях обсуждают снимок, на котором парни грузят гроб в маршрутку №11. Фото сделано на остановке возле «Теплотеха». Окрестности теплотехнического института считаются одним из самых криминальных мест в Челябинске. Здесь часто можно встретить наркоманов, во дворах нередко сидят пьяные компании. Гроб в маршрутке только добавил суровости району. Пользователи соцсетей пишут:

— Кто-то решил сэкономить на катафалке — до кладбища за 25 рублей доехать.

— Люблю Челябинск! Суровый, но притягательный.

— Неплохой способ проехать «зайцем».

Почему маршрутку использовали в качестве катафалка, и что было в деревянном ящике — неизвестно. Очевидцы пишут, что у одного из парней была с собой видеокамера. Возможно, это был очередной пранк — так по-модному называют жесткие розыгрыши. И скоро ролик с реакцией горожан появится в Сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU