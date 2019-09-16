2019-09-16T13:17:52+03:00
Общество

Три китайских игрушки грозят разорить предпринимателя из Челябинска

Взяв на продажу контрафакт, женщина нарушила закон об авторском праве
Лидия ПЕСКОВА
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Иск о защите авторских прав может разорить мелкого предпринимателя.Иск о защите авторских прав может разорить мелкого предпринимателя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Предприниматель из Челябинска Марина Иванова (имя изменено — ред.) держит отдел игрушек. Среди прочего женщина продает фигурки мультяшек китайского производства. Из-за них Иванова в ближайшее время может лишиться бизнеса, сообщает «Курс дела».

Как-то в отдел Марины зашел мужчина и купил три игрушки по 100 рублей, а потом предъявил женщине иск на 300 тысяч рублей за нарушение авторского права. Дешевые игрушки продавались без согласования с правообладателем бренда.

Несмотря на то, что формально Марина виновна, она готова отстаивать свои деньги в суде.

— Защитники авторских прав должны бороться не с продавцами игрушек, а с китайскими заводами, которые их выпускают. Однако это невыгодно. Пока есть беззащитные продавцы, зарабатывать на них проще простого. Это явное злоупотребление правом, — считает юрист компании «Рука помощи» Константин Костин.

По словам адвоката, для малого бизнеса с оборотом 100-150 тысяч рублей в месяц, иск в 300 тысяч рублей — самый короткий путь к разорению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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