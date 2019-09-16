В Челябинске в День города родилось 30 малышей

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-16T15:20:45+03:00

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День рождения Челябинска — 13 сентября. В этом году главным праздников стали 30 малышей, родившихся в знаковый день. Среди новорожденных есть и две двойни. Есть и богатырь — весом 4,5 килограмма. Он родился в роддоме областной больницы № 3.

В понедельник, 16 сентября, новоиспеченных мамочек поздравила градоначальница Наталья Котова. Она приехала в третий роддом.

— Очень приятно поздравлять вас с таким событием — рождением детей. Для каждой семьи это большая радость. Тринадцать лет в городе живет добрая традиция поздравления новых горожан с рождением в один день с Челябинском. Все мамочки, родившие 13 сентября в Челябинске, получат подарки с предметами первой необходимости от губернатора Алексея Текслера в честь 85-летия Челябинской области, и от нас пособие в размере 5 тысяч рублей. С большим удовольствием поздравляю всех вас, желаю скорейшего восстановления и всего самого хорошего, — поздравила челябинок Наталья Котова.

У Анастасии Зыряновой сын должен был появиться на свет 8 сентября, но решил преподнести двойной сюрприз — и родителям и городу. В семье Зыряновых это третий ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU