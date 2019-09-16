В Челябинской области новым вице-губернатором может стать Анатолий Векшин

СЕГОДНЯ 15:37 2019-09-16T15:37:53+03:00

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Анатолия Векшина, который до сегодняшнего дня работал в правительстве Мурманской области, южноуральские СМИ прочат на пост политического вице-губернатора. В Мурманске он занимал аналогичный пост.

Назначение Векшина, прогнозируюю журналисты, должно состояться после вступления в должность избранного губернатора Алексея Текслера. Инаугурация, напомним, назначена на 20 сентября.

В пресс-службе главы региона информацию не подтверждают. На своей странице в Фейсбуке Векшин в понедельник, 16 сентября, написал: «Вот и настал день, когда я прощаюсь с Мурманском и Мурманской областью. Прощаюсь с регионом, где прожил и проработал 7 лет, где многому научился, где получил колоссальный опыт и обрел верных друзей. Оглядываясь назад, могу без тени сомнений сказать, что этот этап моей жизни был трудоемким, интересным и счастливым. Я всегда буду с теплом вспоминать Север, потому что он меня закалил и научил быть настоящим. Спасибо всем, кто был рядом и прошел этот путь со мной!».

36-летний Векшин родился в Кемерово, кандидат юридических наук. Трудился в «Норильском никеле», далее — в правительстве Мурманской области. Вместе с супругой воспитывает двух детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU