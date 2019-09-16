В Челябинской области рухнул строящийся спорткомплекс
ЧП произошло 14 сентября в Озерске. На строительной площадке обрушились конструкции будущего спортивно-оздоровительного комплекса. Это произошло, когда строители приступили к пробному монтажу.
Ранее они заложили фундамент и установили металлический каркас. Но он рухнул.
В настоящее время строительство объекта приостановлено. Начато расследование причин обрушения. На месте происшествия работает техническая комиссия.
— Специалисты уже изъяли крепежные элементы и образцы металла из колонн. Они будут сданы в лабораторию для проведения химического анализа. Точная причина обрушения станет известна только после проведения всех экспертиз, — сообщили в управлении капитального строительства ПО «Маяк».
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ИСТОЧНИК KP.RU