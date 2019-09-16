В Москве за изнасилование школьницы арестовали жителя Челябинской области
В столице заключили под стражу 32-летнего уроженца Магнитогорска. Его подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. По версии следствия, 9 сентября, он познакомился с девочкой на улице и пригласил ее домой. В квартире насильник удерживал ребенка четыре дня.
— Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — рассказали в управлении Следственного комитета по Москве.
Магнитогорец уже был судим — за разбой. В Москву он приехал на заработки.
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ИСТОЧНИК KP.RU