2019-09-16T19:17:34+03:00
Происшествия

В Челябинске бродяги подожгли многоэтажный дом

Огонь тушили две пожарные машины
Валентина ВАГАНОВА
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При пожаре никто не пострадал. Фото: Екатерина КиселеваПри пожаре никто не пострадал. Фото: Екатерина Киселева
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Сегодня вечером, 16 сентября, в Ленинском районе, напротив дома по адресу Якутская, 14 загорелась многоэтажка. Пожар напугал жителей окрестных домов.

— Я увидела клубы дыма из окна, вызвала пожарных. Приехали за несколько минут. Также на место примчалась «скорая». Пожар потушили быстро, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск читательница Екатерина.

В МЧС уточнили, что загорелся расселенный заброшенный дом.

— Хотя дым был большой, на самом деле сгорел только мусор на площади 15 кв. м. Пожар тушили две машины. «Скорой» дали отбой еще по дороге, пострадавших нет. Пожар рядовой. Возможно, в заброшенном доме грелись бездомные, — рассказала пресс-секретарь Челябинского пожарно-спасательного гарнизона Ирина Шафеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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