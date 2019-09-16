В Челябинске остановили строительство развязки на Братьев Кашириных

СЕГОДНЯ 20:21 2019-09-16T20:24:48+03:00

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Челябинский краевед Юрий Латышев потребовал прекратить строительство новой развязки на улице Братьев Кашириных. На днях начались работы в районе улицы Нагорной. По мнению краеведа, это историческое место и дорожники могут уничтожить бесценный культурный слой. Работы здесь ведутся без согласования с археологами.

— Требую немедленно остановить незаконные земляные и строительные работы на улице Нагорной на территории культурного слоя Челябинска. Если 16 сентября работы не будут остановлены и не проведены все необходимые мероприятия по сохранению объекта культурного наследия, то господин Баландин (врио главы Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области — прим.ред) должен подать заявление об увольнении, как чиновник, не способный выполнять работы по охране памятников истории и культуры народов Российской Федерации, — написал краевед на своей странице в «Фейсбуке».

Работы потребовали приостановить. Фото: Юрий Латышев

По сообщениям СМИ, сегодня комиссия Госкомитета охраны культурного наследия выехала на место. Специалисты подтвердили — дорожники нарушили закон. Работы приостановлены. Здесь нельзя копать до тех пор, пока эксперты не дадут добро на строительство. Однако, по словам Юрия Латышева, работы на Нагорной вечером спокойно продолжились.

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ИСТОЧНИК KP.RU