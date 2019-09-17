В Крыму нашли тело пропавшего в море подростка из Магнитогорска

СЕГОДНЯ 06:23 2019-09-17T06:25:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Керчи спасатели завершили поиски школьника, которого унесло в открытое море. Тело южноуральского туриста подняли со дна вечером 16 сентября.

— Водолазы обнаружили погибшего в 50 метрах от берега в районе лагеря «Дельфин», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Поисковая операция длилась почти шесть суток. 15-летний парнишка погиб, пытаясь спасти старшего брата. Трагедия произошла 10 сентября недалеко от пансионата «Прибой». 22-летний житель Магнитогорска решил искупаться в море во время шторма. В воде его захлестнула волна и парень начал тонуть. На помощь бросился младший брат. Старшему повезло — ему помогли выбраться на берег спасатели, а младшего унесло в открытое море.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU