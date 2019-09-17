2019-09-17T08:43:28+03:00
Общество

В Челябинске водители игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта

Угроза штрафа не смущает нарушителей правил дорожного движения
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске водители массово игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта. Фото: соцсети.В Челябинске водители массово игнорируют выделенные полосы для общественного транспорта. Фото: соцсети.
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Первые выделенные полосы на дорогах в Челябинске появились на ул Труда на участке от ул Энгельса до остановки «Зоопарк» и на мосту по ул. Северо-Крымской у ТРК «Родник». Огромная буква А, нанесенная белой краской, гарант беспрепятственного проезда общественного транспорта по обособленной полосе.

Передвижение иного транспорта по выделенке — это нарушение Правил дорожного движения. Однако, как сообщает издание «Курс дела», челябинские водители массово игнорируют запрет. И даже штраф в полторы тысячи рублей им нипочем.

В паблике «Челябинский транспорт» социальной сети выложено ВКонтакте видео водителя, который принципиально едет по выделенной полосе по ул. Труда у отеля «Редиссон Блу». Поток автомобилей плотный. «Выделенка..не..не слышали», — комментирует автор ролика.

Пока, напомним, на обособленных участках нет аппаратуры для фото- и видеофиксации. И следить за соблюдением Правил дорожного движения должны инспекторы ГИБДД. Об этом накануне на аппаратном совещании в мэрии заявлял заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. Но в утренний час-пик на ул. Труда не было ни одного экипажа ГИБДД.

Водители игнорируют выделенную полосу в Челябинске.Видео: Челябинский транспорт

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ИСТОЧНИК KP.RU

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