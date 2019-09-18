В Челябинской области школьники устроили пикет против второй смены

СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-18T07:31:11+03:00

Готовишься к ЕГЭ, а потом — бац! — и вторая смена. Фото: sn74.ru

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В Долгодеревенском десятиклассники и их родители требуют перевести их на учебу в первую смену. Школьникам нужно готовиться к ЕГЭ, а репетиторы обычно работают во второй половине дня. Кроме того, по словам родителей, при таком распорядке дня дети не могут полноценно отдохнуть.

Первого сентября дети пришли в школу не с букетами, а с плакатами: «Не хотим учиться во вторую смену», «Вы за ЗОЖ, а мы за первую смену», «Вторая смена 10-м классам? Мы не согласны». Пришло почти три недели, но проблема так и не решена.

В администрации района порекомендовали не искать репетиторов, а довольствоваться школьной программой.

— В Долгодеревенской школе сильный педагогический коллектив, большинство учителей с высшей категорией. Возможно, родителям стоит ориентировать детей на полноценную работу на уроках, а не на занятия с репетиторами, — пояснила газете «Сосновская нива» замглавы Сосновского района Татьяна Аллеборн, которая до недавнего времени работала директором школы.

Освободить место в утреннем расписании для десятиклассников можно только за счет других, младших, классов. Но и они не хотят учиться во вторую смену.

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ИСТОЧНИК KP.RU