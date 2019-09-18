В челябинском педуниверситете выбрали ректора

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-18T16:09:02+03:00

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В среду, 18 сентября, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоялись выборы ректора.

За Татьяну Чумаченко, которая до недавнего времени возглавляла вуз с приставкой «и. о.», проголосовали 66 человек. Бывший проректор педуниверситета, ныне — заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Марина Потапова набрала 30 голосов.

Татьяна Чумаченко руководит вузом с 19 декабря 2017 года — с тех пор, как истекли полномочия последнего ректора Владимира Садырина. Он и еще пятеро ученых хотели занять этот пост, но никого из кандидатов Министерство образования и науки РФ не одобрило.

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ИСТОЧНИК KP.RU