2019-09-18T16:00:38+03:00
Общество

Челябинку с больным ребенком не пустили на борт самолета в Симферополе

Вместо возвращения домой, их увезли в больницу
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинку с больным ребенком не пустили на борт самолета в СимферополеЧелябинку с больным ребенком не пустили на борт самолета в СимферополеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В аэропорту Симферополя жительница Миасса Челябинской области три часа ждала скорую. Женщину с трехлетней девочкой отказались пускать на борт самолета из-за подозрения на инфекционное заболевание у ребенка.

Семейство Курбатовых отдыхало в Крыму. Через несколько дней у малышки появились характерные для ветрянки прыщики. Но температура была в норме, и мама не стала обращаться к врачам. В понедельник, 16 сентября, семья должна была вылететь домой.

Стюардесса, которая не пустила семью в самолет, отправила Надежду с больным ребенком в медпункт. На горячей линии авиакомпании заверили, что деньги за авиабилеты будут возвращены. Из Курбатовых улететь удалось только отцу семейства. А девочка вместе с мамашей была доставлена через три часа в местную больницу.

— Случилось это с нами еще в понедельник. Сейчас мы находимся в Симферопольской областной детской больнице в отличном комфортном блоке со всем необходимым. Дочь весела. Я тоже. Крым действительно хорош и, думаю, что за рубежом в такой ситуации мне бы пришлось гораздо сложнее, — рассказала Надежда Курбатова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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