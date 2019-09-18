Охранное предприятие открестилось от машины, которая разнесла «Роспечать» в Челябинске
По указанному на машине номеру телефона заявили, что сотрудники ЧОПа в аварию не попадали. ДТП совершило частное лицо
— У нас не только на служебных автомобилях указан номер телефона, бывает, что он есть на личном автотранспорте у сотрудников, или у их знакомых, — цитирует «Челябинск Сегодня» представителей ЧОПа.
Оказалось, что «боевую раскраску» наносят в качестве рекламы. В частном охранном предприятии заявили, что в ДТП попало частное лицо.
Напомним, авария случилась в районе перекрестка Чичерина и 250-летия Челябинска. LADA Granta врезалась в киоск после столкновения с Ford Focus. По словам очевидцев, ограждение буквально впечаталось в машину и его пришлось вырезать болгаркой. Пострадавших нет.
Машина с наклейками ЧОП разнесла «Роспечать».
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ИСТОЧНИК KP.RU