Краевед проведет экскурсию по территории, которую отдали под строительство моста в Челябинске
Координатор группы градозащитников «Архистраж» Юрий Латышев, который требует остановить строительство моста Братьев Кашириных — Российская, приглашает всех желающих на историческую прогулку.
Она состоится завтра, 19 сентября, в 10:00. Сбор участников на остановке общественного транспорта «Улица Нагорная» (в сторону центра).
— В программе — осмотр последних оставшихся старинных домов на улице Нагорной и участков культурного слоя, уничтоженных строителями компаний «Южуралмост» и «Уралмострострой», — рассказал Юрий Латышев.
Ранее в конфликт градозащитников и строителей пришлось вмешаться полиции. Поводом для вызова стражей порядка стало возобновление работ, несмотря на предписание о их приостановке. Сегодня техника начала копать вглубь.
— Работы на Нагорной продолжаются, — сообщил Юрий Латышев. — Сегодня полностью уничтожен еще один участок культурного слоя. После вчерашнего звонка в Стройнадзор беспредельщики из «Уралмостостроя» спешно установили заборы и ограждения. Но при этом продолжили свои преступные работы.
Напомним, краевед настаивает на исследовании культурного слоя на месте строительства моста.
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ИСТОЧНИК KP.RU