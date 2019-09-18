Фрагмент отлетел в пешехода: в Челябинске легковушка разнесла забор на остановке
На улице Черкасской возле трамвайной остановки «Авторынок» LADA Priora влетела в ограждение. Часть забора отлетела в женщину-пешехода.
— По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Повреждено несколько пролетов ограждения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
В комментариях очевидцы писали, что пострадавшая женщина погибла, но ее близкие опровергли информацию.
— Это мама моя, все с ней нормально! — написал пользователь Евгений Уральский.
На место выезжали спасатели и скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.
На ЧМЗ легковушка врезалась в забор.
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ИСТОЧНИК KP.RU