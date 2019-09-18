Фрагмент отлетел в пешехода: в Челябинске легковушка разнесла забор на остановке

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-18T19:05:12+03:00

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На улице Черкасской возле трамвайной остановки «Авторынок» LADA Priora влетела в ограждение. Часть забора отлетела в женщину-пешехода.

— По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Повреждено несколько пролетов ограждения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В комментариях очевидцы писали, что пострадавшая женщина погибла, но ее близкие опровергли информацию.

— Это мама моя, все с ней нормально! — написал пользователь Евгений Уральский.

На место выезжали спасатели и скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.

На ЧМЗ легковушка врезалась в забор.

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ИСТОЧНИК KP.RU