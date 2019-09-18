Один человек погиб, четверо пострадали от взрыва в Челябинской области
В Златоусте на девятом этаже общежития на улице 40 лет Победы произошел взрыв.
— В общежитии произошел конфликт между жильцами одной из его комнат и посетителем. Гость стал угрожать жильцам предметом, похожим на гранату. Произошел хлопок, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Гость получил смертельные травмы. Еще двое мужчин и две женщины доставлены в больницу.
— Здание целое, — уточнили в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.
Взрыв гранаты в Златоусте.
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ИСТОЧНИК KP.RU