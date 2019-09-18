Один человек погиб, четверо пострадали от взрыва в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:17 2019-09-18T19:43:46+03:00

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В Златоусте на девятом этаже общежития на улице 40 лет Победы произошел взрыв.

— В общежитии произошел конфликт между жильцами одной из его комнат и посетителем. Гость стал угрожать жильцам предметом, похожим на гранату. Произошел хлопок, — рассказали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Гость получил смертельные травмы. Еще двое мужчин и две женщины доставлены в больницу.

— Здание целое, — уточнили в полиции.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, проводится проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732853" frameborder="0"></iframe> Взрыв гранаты в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU