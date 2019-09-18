СЕГОДНЯ 20:08 2019-09-18T20:12:15+03:00

Фирма, связанная с Дубровским и конгресс-холлом, должна бюджету 35 миллионов рублей Фото: Андрей АБРАМОВ

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Компания АО «ПО Монтажник», связанная с людьми экс-губернатора Бориса Дубровского, проиграла в суде налоговой инспекции. Фискальный орган требовал доначисления 35 млн рублей налогов. Как выяснилось в ходе проверки, фирма уклонилась от уплаты и прибегла к незаконным схемам.

На прошлой неделе Арбитражный суд Челябинской области подтвердил правоту налоговой инспекции. В решении указано, как занижалась прибыль и обналичивались деньги. Налоговые нарушения относятся к периоду 2014–2016 года, когда фирма вела работы на Челябинской ГРЭС, а также в Башкирии — на ОАО «Салаватнефтехимремстрой», ОАО «Газпром нефтехим Салават». Сделки «Монтажника» с субподрядчиками и вызвали интерес налоговиков.

В конце 2017 года собственники были вынуждены отдать актив под контроль семьи Бориса Дубровского.

Сейчас контрольно-счетная палата региона проверяет расходование средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске. Одним из основных подрядчиков конгресс-холла является «Монтажник».

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ИСТОЧНИК KP.RU