Челябинcк ждет неделя дождей

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-19T05:37:52+03:00

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В Челябинске вовсю ощущается осень. Зарядили ежедневные дожди. И они не собираются останавливаться. Большая вероятность осадков — в прогнозе челябинского Гидрометцентра на ближайшие семь дней, начиная с 19 сентября. Только в среду, 25 сентября, будет сухо.

С каждым днем столбик термометра опускается все ниже. В четверг, 19 сентября, ожидается максимум +15 градусов Цельсия. А с 24 сентября будет уже 7 — 6 градусов.

Кроме того, Главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает об усилении ветра до 23 - 28 метров в секунду 19 и 20 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU