Водитель маршрутки в Магнитогорске запретил пассажирам чихать

СЕГОДНЯ 05:53 2019-09-19T05:53:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«По телефону не разговаривать, не чихать, не кашлять. С перегаром и запахом табака не переношу. Садитесь на задние места». Такую табличку вывесил водитель маршрутки из Магнитогорска в салоне рядом с кабиной. Фото попало в соцсети.

— Ага, и лучше вообще в маршрутку не садитесь…

— Какой неженка!

— Такому только на ишаке ездить!

Так отреагировали жители Магнитогорска на обращение водителя. Часть его требований вполне объяснимы. Но больше всего людей возмутил пункт про чихание.

— А как это сдержать? А если я чихну, водила о стекло стукнется от души и, оклемавшись, выгонит меня что ли? Дурдом! — прокомментировала пользователь соцсети Полина Низамова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU