Водитель маршрутки в Магнитогорске запретил пассажирам чихать
«По телефону не разговаривать, не чихать, не кашлять. С перегаром и запахом табака не переношу. Садитесь на задние места». Такую табличку вывесил водитель маршрутки из Магнитогорска в салоне рядом с кабиной. Фото попало в соцсети.
— Ага, и лучше вообще в маршрутку не садитесь…
— Какой неженка!
— Такому только на ишаке ездить!
Так отреагировали жители Магнитогорска на обращение водителя. Часть его требований вполне объяснимы. Но больше всего людей возмутил пункт про чихание.
— А как это сдержать? А если я чихну, водила о стекло стукнется от души и, оклемавшись, выгонит меня что ли? Дурдом! — прокомментировала пользователь соцсети Полина Низамова.
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ИСТОЧНИК KP.RU