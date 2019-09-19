2019-09-19T05:53:31+03:00
Общество

Водитель маршрутки в Магнитогорске запретил пассажирам чихать

Объявление в салоне возмутила горожан
Ирина КАРЕЛИНА
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Табличка в маршрутке. Фото: vk.com/magnitkacityТабличка в маршрутке. Фото: vk.com/magnitkacity
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«По телефону не разговаривать, не чихать, не кашлять. С перегаром и запахом табака не переношу. Садитесь на задние места». Такую табличку вывесил водитель маршрутки из Магнитогорска в салоне рядом с кабиной. Фото попало в соцсети.

— Ага, и лучше вообще в маршрутку не садитесь…

— Какой неженка!

— Такому только на ишаке ездить!

Так отреагировали жители Магнитогорска на обращение водителя. Часть его требований вполне объяснимы. Но больше всего людей возмутил пункт про чихание.

— А как это сдержать? А если я чихну, водила о стекло стукнется от души и, оклемавшись, выгонит меня что ли? Дурдом! — прокомментировала пользователь соцсети Полина Низамова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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