Коробку с «разноцветными» котятами подкинули в стоматологию в Челябинской области
Врачи пришли утром на работу, а на крыльце сюрприз — коробка с котятами. Семь хорошеньких маленьких пушистиков. Все разного окраса. Наверняка безответственный хозяин окатившейся питомицы специально принес выводок именно к детской стоматологии. С расчетом, что дети увидят и уговорят родителей взять котят.
— Семеро разноцветных малявок. Глаза открыты. Если есть добрые люди, разберите их по домам, пожалуйста, — написала сотрудница стоматологии в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Всю коробку забрала одна женщина. Сказала, что будет пристраивать малышей, а пока они у нее поживут лучше, чем на улице.
Котят подбросили к детской стоматологии. Фото: vk.com/magnitkacity
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ИСТОЧНИК KP.RU