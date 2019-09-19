«Как будто не осень!»: жительница Челябинской области удивила соцсети своим цветником

СЕГОДНЯ 06:29 2019-09-19T06:29:59+03:00

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За окном — серая серость. Но только не в саду жительницы Миасса Алены Ивановой.

— Я не могу с них! Как-будто не осень. Цветы сошли с ума! Хоть бы еще немного не было морозов... — не в силах скрыть чувств, женщина похвасталась своими красавцами в соцсети.

Красота в саду. Фото: Алена Иванова.

Другие садоводы поддержали ее радость и показали своих «питомцев».

— У меня гладиолусы расцвели. Такие красивые, чуть не расплакалась. Думала, что замерзли. Бедные цветы. Это лето для них — мучение, — прокомментировала Варвара Байер.

— А у меня клубника цветет, и усы бешено полезли... — написала Наталья Забродская.

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ИСТОЧНИК KP.RU