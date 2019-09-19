«Как будто не осень!»: жительница Челябинской области удивила соцсети своим цветником
За окном — серая серость. Но только не в саду жительницы Миасса Алены Ивановой.
— Я не могу с них! Как-будто не осень. Цветы сошли с ума! Хоть бы еще немного не было морозов... — не в силах скрыть чувств, женщина похвасталась своими красавцами в соцсети.
Красота в саду. Фото: Алена Иванова.
Другие садоводы поддержали ее радость и показали своих «питомцев».
— У меня гладиолусы расцвели. Такие красивые, чуть не расплакалась. Думала, что замерзли. Бедные цветы. Это лето для них — мучение, — прокомментировала Варвара Байер.
— А у меня клубника цветет, и усы бешено полезли... — написала Наталья Забродская.
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