2019-09-19T07:01:53+03:00
Общество

Зоозащитники обвиняют службу отлова Челябинска в жестоком убийстве собак

Они опубликовали результаты экспертизы
Ирина КАРЕЛИНА
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Домашний пес Джек потерялся и попался сотрудникам службы отлова. Фото: соцсетиДомашний пес Джек потерялся и попался сотрудникам службы отлова. Фото: соцсети
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У жителя Челябинска сбежала старенькая собака по кличке Джек. В начале сентября она попалась службе отлова. По словам зоозащитников, сотрудники избили животное прямо на глазах у прохожих.

— Женщина, которая стала свидетелем избиения песика при отлове, приехала на живодерню, чтобы забрать его. А ей просто открыли дверь холодильника и заставили самой отскребать труп бедолаги от тщательно вымытого пола.

В этот же день тело собаки отвезли на экспертизу. Стали известны ее результаты. Джека убили. Жестоко и целенаправленно. По словам патологоанатома, собаку избили тупым предметом (например, арматурой), сломали ему позвоночник и челюсть, проломили череп. Проткнули артерию, что и стало причиной смерти.

Добродушного и ласкового дедушку просто пустили на убой. Он далеко не первый и, если так и продолжится, не последний, — рассказала в соцсети «ВКонтакте» зоозащитница Ольга Шкода.

Зоозащитники призывают неравнодушных людей срочно вывозить всех пойманных собак. Сейчас в отлове их около сотни, большая часть — щенки. Если вы хотите взять собаку, обратите внимание на этих несчастных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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