Школьница из Челябинска может представить Россию на Детском Евровидении

СЕГОДНЯ 07:34 2019-09-19T07:34:22+03:00

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Маргарите Стрюковой 12 лет. Она учится в 11 лицее и с трех лет занимается в студии эстрадного вокала. Школьница побеждала на многих всероссийских и международных музыкальных конкурсах. А сейчас готовится покорить новую вершину.

Маргарита прошла в национальный финал Детского Евровидения-2019. Если юная челябинка победит в народном голосовании и хорошо выступит на Национальном отборе, она представит Россию на Детском Евровидении в Польше 24 ноября. Об этом сообщает издание Hornews.com.

Весной Маргарита вместе со своей землячкой Ариной Миленко и еще 50 претендентами со всей страны участвовали в полуфинале конкурса. Он проходил в Москве в Академии Игоря Крутого. Юных певцов оценивали музыкальные редакторы и лучшие педагоги академии. Недавно стало известно, что Маргарита прошла в финал.

Маргарита в Академии Игоря Крутого, где был полуфинал конкурса. Фото героя публикации.

— В начале сентября объявили, что Марго стала финалисткой Национального отбора, который состоится 24 сентября в Москве. Победитель определится онлайн голосованием в прямом эфире и оценкой жюри, — рассказала педагог Маргариты Елена Карабешкина.

Девочка выступит с песней «В моем небе», ее написали специально для конкурса. Прямую трансляцию с концерта можно посмотреть на телеканале «Карусель».

Поддержать Маргариту своим голосом можно по ссылке.

Удачи, Маргарита! Фото героя публикации.

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ИСТОЧНИК KP.RU