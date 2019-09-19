2019-09-19T08:11:33+03:00
Общество

«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь

Пилоты хотели высадить его на полпути
Антонина СНЕГУРЕНКО
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«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в СимферопольФото: Михаил ФРОЛОВ
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Нарушитель чуть не сорвал рейс из Челябинска в Симферополь. Случай произошел 18 сентября, в четверг. Как рассказали пассажиры, полет начался нормально. Однако в задней части салона происходило неладное. Туда постоянно бегали стюардессы. Вскоре пилот судна по громкой связи объявил пассажирам, что из-за инцидента на борту вынужден посадить самолет, пишет сайт «Медиазавод».

— Сначала командир грозил посадкой, но пронесло... В итоге мы сели, только стюардессы бегали туда-сюда. Когда я выходила, рядом с тем самым пассажиром находился командир корабля и два полицейских, кажется, составляли протокол. Возможно, он курил на борту, но я сидела далеко и не смогла понять, что именно он нарушил, — рассказала пассажирка рейса.

Летевший тем же рейсом пассажир пояснил, что авиахулиган был буйным.

— Пассажир дебоширил, не выполнял требования экипажа, ругался матом. Говорил, что он популярный «блогер» и что вся его аудитория проклянет авиакомпанию, — рассказал пассажир.

За подробностями журналисты обратились в линейное управление МВД на транспорте. Информация уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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