В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом

СЕГОДНЯ 08:08 2019-09-19T08:08:49+03:00

Внутри машины никого не было

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Жуткую картину обнаружили на обочине дороги в Верхнеуральском районе. По сообщениям местных СМИ автомобиль «Шевроле Ланос» стоял на 115 километре дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск. К его багажнику на буксировочном тросе за шею был привязан мертвый мужчина.

Причину смерти и личность погибшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что ему было 28 лет.

В обстоятельства случившегося уже разбирается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU