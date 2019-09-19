В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом
Жуткую картину обнаружили на обочине дороги в Верхнеуральском районе. По сообщениям местных СМИ автомобиль «Шевроле Ланос» стоял на 115 километре дороги Чебаркуль-Уйское-Магнитогорск. К его багажнику на буксировочном тросе за шею был привязан мертвый мужчина.
Причину смерти и личность погибшего предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что ему было 28 лет.
В обстоятельства случившегося уже разбирается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU