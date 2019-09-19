В Челябинской области оправдали начальника ГИБДД, которого подчиненный обвинил в подлоге
Начальник городской ГИБДД Марат Хакимов попал под следствие, когда его обвинил подчиненный. Рядовой полицейский, которого осудили за подделку протокола медицинского освидетельствования, заявил, что на это его толкнул босс. И вот начальника оправдали.
В 2013-м году подвыпивший полицейский из Троицка попал в аварию. Чтобы сгладить его вину, коллеги подделали протокол результатов медосвидетельствования. Но правда вскрылась, и полицейские сами пошли под суд. Один из них почему-то решил свалить вину на начальника.
Гособвинитель просил дать Хакимову полтора года условно. Но его оправдали.
Приговор Троицкого городского суда еще не вступил в силу, его можно обжаловать.
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ИСТОЧНИК KP.RU