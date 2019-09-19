2019-09-19T09:00:46+03:00
Общество

В Челябинске в центре срезают заборы вдоль газонов

Горожане высказались против оградок на портале «Активный житель 74»
Ольга АНТОНОВА
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Вдоль проспекта Ленина срежут заборы. Фото: opros.gosuslugi74.ruВдоль проспекта Ленина срежут заборы. Фото: opros.gosuslugi74.ru
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Челябинск утыкан разнокалиберными заборами: серыми железными, черными чугунными, сваренными из уголков, как для кладбища. Ушлые рекламные агентства приспособили изгороди под развешивание баннеров. Вид у города паршивый.

Есть ошибочное мнение, что забор защитит пешехода от ДТП. Но в авариях куски ограждения разлетаются на десятки метров, травмируя людей. Как раз накануне обломок ограды угодил в пешехода.

В центре Челябинска начали убирать ненужные заборы. В первую, на пр Ленина от ул Лесопарковой до ул Володарского. Здесь в следующем году обещают обновленную прогулочную зону.

Челябинцы высказались за демонтаж на портале электронных голосований «Активный житель 74».

— Все современные города избавляются от лишних ограждений. Исключения могут быть только в том случае, если это вопрос безопасности и пешеходов, и автолюбителей. Вместе с главой Центрального района Челябинска прогулялись по будущему бульвару на проспекте Ленина. Заборы не нужны. Дорогу отделяет прекрасный газон, растут деревья. Люди здесь гуляют, и не думаю, что у кого-нибудь возникнет желание выскочить на проезжую часть, — говорит руководитель отдела развития архитектурного бюро ASADOV (Москва).

Главе района Виктору Ереклинцеву заборы тоже надоели:

— Пора избавляться от лишних ограждений. По мере проведения работ будем убирать эти конструкции. У пешеходных переходов установим стационарные столбики для безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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